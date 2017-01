Il Viaggio della memoria 2017 porterà gli studenti di Parma a Mauthausen. Un centinaio di alunni dell’ultimo anno delle superiori e una decina di professori partiranno in pullman il 1° febbraio per fare ritorno il 4. Oltre all’ex lager, gli allievi visiteranno i sotto campi di Gusen ed Ebensee e il castello di Hartheim. Saranno giornate intense, per vedere da vicino i luoghi dove si consumò la ferocia nazista e trarne una lezione di vita e di pace; per lanciare più forte il grido «Mai più!». Ecco alcuni di loro, tra cui il drettore dell'Istituto storico della Resistenza, Marco Minardi intervistati da Mara Varoli.