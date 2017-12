I video-auguri del sindaco: "Parma dev'essere una grande comunità con un grande cuore"

Il sindaco Federico Pizzarotti fa gli auguri di buon Natale a Parma in un video. Il primo cittadino cammina per la città e, si vede nel video, arriva all'Annunziata e ammira i presepi. "Il presepe è un simbolo per quanto riguarda la comunità cristiana ma soprattutto la nostra comunità", dice tra l'altro Pizzarotti. Da qui lancia un augurio a tutti, in particolare a chi sta vivendo momenti di difficoltà. "Visto che la nostra comunità vuole fare continuamente un passo in avanti e non dimenticare nessuno indietro, il nostro augurio va anche alle famiglie in difficoltà, senza dimenticare nessuno. Perché Parma dev'essere una grande comunità con un grande cuore".