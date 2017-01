Ortolani compie 50 anni: gli auguri video (da tutto il mondo)

In occasione del compleanno di Leo Ortolani, il Rat-Man Fans Club ha coinvolto i lettori sparsi in Italia e nel mondo per realizzare un video biglietto di auguri.

L'iniziativa è nata spontaneamente, grazie al profondo legame che Ortolani ha costruito negli anni con il proprio pubblico e con i lettori a lui più vicini nelle occasioni di fiere, incontri pubblici e presentazioni.

Un modo semplice per testimoniare l’affetto sincero attorno a quello che è stato definito “il più grande autore Marvel vivente” grazie al lavoro volontario di un gruppo di appassionati lettori e al coinvolgimento di un centinaio di persone con contributi arrivati persino da Barcellona, Londra, Copa Cabana e Medellìn.

Video postato su Youtube da Official Rat-Man's Fans Cub.