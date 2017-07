Detronizzato Gangnam style, il più visto è See you again

Il video di Wiz Khalifa "See you again" col cantante Charlie Puth (composto per il film "Fast & Furious 7" e dedicato alla memoria dell'attore Paul Walker) ha raggiunto quasi 2.9 miliardi di visualizzazioni su You Tube l'11 luglio, rubando il primato del video più cliccato di sempre a Psy con "Gagnam Style". "See you again" ha raggiunto di media tre milioni di visualizzazioni giornaliere.