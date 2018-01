Fa discutere, oltre al brutto gesto in sè, anche per il fatto che di italiani a Londra ce ne sono tantissimi, infatti il video è stato postato sul profilo facebook degli immigrati in Gran Bretagna. Un uomo insulta un giovane, che pare sia italiano. Siamo nella metropolitana di Londra, i toni sono pesanti: «vai via, questo è il mio Paese». Il giovane risponde e mantiene la calma. Una "bomba" social che ha scatenato commenti e il dibattito di come il clima verso gli stranieri è peggiorato, da quando è stata votata la Brexit.