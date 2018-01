Il dottor Fernando Guedes da Cunha è famoso (via social) come "il dottore danzante": il medico brasiliano, infatti, ha pubblicato una serie di video, diventando cliccatissimo, dove mostra il suo "metodo" per alleviare il dolore del parto: la danza durante il travaglio. "Contribuisce al rilassamento e aiuta il bambino a posizionarsi meglio per uscire", ha spiegato.