Il bambino di dieci anni si era comportato da bullo e per questo motivo era stato bandito dallo scuolabus per tre giorni. Il padre, Bryan Thornhill, ha voluto infliggere al figlio una punizione esemplare: zainetto sulle spalle che va a scuola di corsa sotto la pioggia mentre lui lo segue in auto, per circa 2 chilometri. Nel video l'uomo spiega i fatti.