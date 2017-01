Le rimesse degli immigrati: gli indiani superano i romeni

Gli immigrati inviano sempre più denaro da Parma verso i Paesi d'origine. E gli indiani superano i senegalesi e i rumeni. Nella prima metà del 2016 (questi i dati locali più aggiornati) da Parma e provincia sono stati inviati nel mondo 24,52 milioni di euro. Il 7,14% in più rispetto allo stesso periodo del 2015. L'India è il Paese che riceve di più dal territorio parmense: fino al 2014 in testa alla graduatoria c'erano Romania e Senegal. Questa è la situazione per quanto riguarda i canali ufficiali, quelli tracciabili: money transfer e banche. Resta la «zona oscura» dei canali informali, come i pulmini che partono verso l'Est europeo. Secondo le stime, in generale, i canali informali potrebbero arrivare fino al 30% di quelli ufficiali.

Negli ultimi anni gli stranieri hanno inviato meno soldi verso i Paesi d'origine ma Parma va in controtendenza.

Altri dati nel video



Fonti dei dati:

Rimesse degli immigrati: rilevazioni Banca d'Italia

Popolazione e immigrati nel Parmense: sezione statistica della Provincia

