Startup weekend sbarca anche a Parma

Lo Startup Weekend, il format “dall’idea all’impresa” più diffuso al mondo (oltre 3.000 edizioni replicate in 150 paesi), sbarca per la prima volta a Parma il 10, 11 e 12 febbraio 2017 a Officine On/Off (Strada Naviglio Alto 4/1). Ne hanno parlato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, Giovanni Marani, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Parma; Pietro Dioni, Coordinatore Startup Weekend Parma per A.P.S. On/Off; Alain Marenghi, delegato Aster e co - organizzatore dell'evento; Tiziano Tassi, CEO di Caffeina, gold sponsor dell'evento e Cesare Azzali, Direttore UPI Parma e silver sponsor dell'evento. “Questa proposta – ha sottolineato l'assessore alle politiche giovanili Giovanni Marani – rappresenta una scommessa per fare dei Centri Giovanili luoghi che puntano sulla occupabilità e le competenze. I ragazzi sono stati i veri protagonisti e motori di una comunità e portatori di iniziative. Presentiamo, oggi, un evento importante che fornisce diverse occasioni e spunti con contenuti concreti”. Il professor Cesare Azzali, direttore Upi Parma, ha parlato del fatto che la vera sfida sta nel costruire un contesto in cui chi ha delle idee le possa mettere a fuoco e proporle. “Più lavoriamo su nuove idee – ha concluso – maggiore è la possibilità che trovino realizzazione e promuovano il territorio”. Pietro Dioni, Coordinatore Startup Weekend Parma per A.P.S. On/Off, ha ringraziato i patrocinatori e gli sponsor e ha sottolineato come “il format abbia come obiettivo quello di metterei in connessione le persone. I partecipanti sono 56 – ha precisato – siamo soddisfatti di questo risultato e vogliamo che le persone si mettano in connessione e facciano rete tra loro”. Alain Marenghi, delegato Aster e co - organizzatore dell'evento, ha parlato di un'ottima idea di impresa, un opportunità certamente importante. Ha ricordato come nel pomeriggio di domenica 12 febbraio, a partire dalle 16, tutti i cittadini potranno avere acceso all'iniziativa. Tiziano Tassi, CEO di Caffeina, ha ricordato come la commistione di talenti sia fondamentale per porre le basi di strategie vincenti per il futuro e per la crescita del territorio.

Durante 54 ore no-stop, designer, startupper, sviluppatori e studenti, ma anche semplici appassionati di tecnologia, web e digital, lavoreranno fianco a fianco sullo sviluppo delle proprie idee imprenditoriali, affiancati e supportati da mentor, coach e professionisti del settore, nell'ottica di valorizzare le competenze dal basso, mettere talenti a confronto, creare una multidisciplinarietà del team (che preveda anche umanisti al proprio interno), capire i trend e i fabbisogni di mercato.

Al termine del weekend full-immersion, una giuria di investitori e imprenditori selezionerà i progetti e i primi 3 team vincenti.



Tra i premi a disposizione, accesso gratuito per 12 mesi alle postazioni di coworking temporary di Officine On/Off e ai pacchetti formativi online su competenze pratiche e digitali offerta da Lacerba.io.

Tra gli sponsor dell’evento anche la digital creative agency Caffeina e Unione Parmense Industriali.

Tra i giudici, Tiziano Tassi, CEO di Caffeina, e Vittorio Guarini, amministratore delegato di Fazland. Tra gli speaker che interverranno nella giornata di sabato, Cesare Azzali, Direttore UPI, Michele di Blasio, co-founder di Lacerba.io, e Tommaso Grotto, CEO della startup Kopjra. Media partner dell’iniziativa, Parmateneo e Radio Revolution, rispettivamente settimanale e web radio dell’Università di Parma.

Fino al 31 gennaio 2017 è possibile acquistare online i biglietti a prezzo standard al seguente link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-startup-weekend-parma-10-12-febbraio-2017-24352495971

Allo stesso link è possibile registrarsi gratuitamente alla presentazione e selezione finale delle idee in gara in programma il pomeriggio di domenica 12 febbraio. Per consultare programma e descrizione dell’evento http://www.up.co/communities/italy/parma/startup-weekend/8819

Per rimanere aggiornati sui contenuti e i partecipanti dell’evento, è possibile seguire la pagina Facebook dello Startup Weekend Parma e tramite l’hashtag #swparma. Per informazioni: parma@startupweekend.org https://startupweekend.org/