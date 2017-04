"Ma davvero dobbiamo attendere che qualcuno si faccia veramente del male per smettere di giustificare le corse con gli scooter in centro a Sorbolo a mezzanotte?!". A chiederselo e a chiederlo è il sindaco Nicola Cesari, che ha pubblicato il video realizzato per mostrare ciò che accade ormai frequentemente in via XXIV Maggio.

"Il solito copione... Evidentemente i proclami su Facebook servono a poco se qualcuno continua a farlo" continua il primo cittadino, che utilizza abitualmente i social network per segnalare piccole e grandi inciviltà o anche (come in questo caso o in quello del parkour) rischi di pericoli. Ma stavolta la segnalazione potrebbe avere un seguito: "Un residente ha diversi indizi, mi ha detto chi sono...ma questa volta parleremo con i genitori.. "