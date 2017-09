Cesari: "Traffico, situazione grave. Ho chiesto verifiche sul ponte sull'Enza: sono molto preoccupato"

Con il ponte sul Po chiuso a Colorno, il traffico a Sorbolo si fa sempre più pesante. Il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari spiega che "per diversi mesi, oserei dire anni" si corre il rischio di aggravare una situazione già pesante in via Mantova a Sorbolo, dal punto di vista della viabilità. Si è passati da 20mila a 40mila mezzi in via Mantova. In più Cesari si dice "molto preoccupato" per la tenuta del ponte sull'Enza. "Ho chiesto alla Provincia che venga fatta immediatamente una verifica", conclude.