Blackstar di David Bowie miglior album 2016 per "Uncut"

"Uncut" ha scelto quelli che sono stati gli album migliori del 2016. La popolare rivista mensile britannica di musica e cinema, che in Italia è abitualmente disponibile presso librerie, edicole specializzate e megastore, nel nuovo numero pubblica la Top 50. Al primo posto "Blackstar", il disco di David Bowie pubblicato nel giorno del sessantanovesimo compleanno dell’artista, ossia l’8 gennaio 2016, due giorni prima della sua morte. In seconda posizione "A Moon Shaped Pool", l’album che ha segnato il ritorno dei Radiohead dopo cinque anni. In terza "Skeleton tree" di Nick Cave & The Bad Seeds, in quarta "You want it darker" del recentemente scomparso Leonard Cohen, chiude la cinquina di testa "Golden Sings That Have Been Sung" del 27enne cantautore statunitense Ryley Walker. Il resto della Top 10: al sesto posto "The Hope Six Demolition Project" di PJ Harvey, al settimo "A Sailor's Guide To Earth" del 38enne Sturgill Simpson del Kentucky, all’ottavo "Hopelessness" di Anohni (l'ex Antony Hegarty degli Antony and the Johnsons), al nono "Here" dei Teenage Fanclub, conclude "Lemonade" di Beyoncè.