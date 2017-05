Bosso parla di Costituzione ai ragazzi e li dirige nell'Inno di Mameli

"La Costituzione è come una partitura per questo per un musicista è facile parlarne". Così il maestro Ezio Bosso a Parma alla Sala ipogea del Cpmm per presentare ai bambini delle scuole elementari e medie il volume "I miei primi 2 Giugno". Bosso si è rivolto ai ragazzini con semplicità e freschezza. "La società è come un'orchestra ed è naturale spiegare ai ragazzi che fanno parte di un'orchestra". E li ha diretti nell'Inno di Mameli.