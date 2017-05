E’ stato diffuso il trailer, in lingua originale, della settima, attesissima stagione de «Il Trono di Spade», in arrivo in esclusiva su Sky Atlantic HD nella notte tra il 16 e il 17 luglio in contemporanea con la messa in onda americana. La scena finale del video è maestosa, ripresa dall’alto: uno dei draghi di Daenerys accompagna un esercito immenso composto da cavalieri e fanti. In sottofondo la voce di Jon Snow: «la grande guerra è arrivata».

I nuovi episodi della serie Hbo, tratta dalla saga fantasy delle «Cronache del ghiaccio e del fuoco» di George R. Martin e adattata da David Benioff e D. B. Weiss, saranno sette a differenza dei tradizionali dieci delle seguitissime stagioni precedenti. Le vicende della settima stagione prepareranno al gran finale previsto per il 2018, che metterà la parola fine, con la serie numero otto, alla guerra per il trono di Westeros e all'esperienza sul set dei protagonisti dello show, ormai star acclamate in tutto il mondo. E se «winter is coming», il claim che ha accompagnato le precedenti stagioni, diventato quasi un mantra, nei nuovi episodi l’inverno arriverà davvero.

Da qui l'esigenza della produzione di continuare a girare per tutto l'inverno i nuovi episodi, fra Irlanda del Nord, Spagna e Islanda (che fanno da set per le vicende di Grande Inverno e del profondo Nord) e di posticipare la messa in onda all’estate, rispetto alla consueta messa in onda in primavera delle stagioni precedenti.

Il trailer è molto denso e contiene diverse indicazioni che aiutano a far capire, grosso modo, la settima stagione. E' incentrata su Cersei Lannister, che nell’ultima scena della sesta stagione è stata incoronata regina del Trono di Spade in seguito al suicidio di suo figlio Tommen. Nella prima scena, quindi, Cersei fa una lista dei nemici che si è fatta, che stanno per attaccarla da ogni parte. Per un attimo si vede una mano affilare una spada corta, l’arma tipica degli uomini del Sud. Poco dopo, vediamo Tyrion che osserva uno dei draghi di Daenerys che vola sopra una scogliera. Nella sua prima apparizione nel trailer, ecco Daenerys approdare su una spiaggia e accarezzarne la sabbia - da diversi anni era lontana dal continente Occidentale - e poi guardare con commozione un castello in cima a una collina.

Il castello è Rocca del Drago, un antico possedimento dei Targaryen dove Daenerys è nata e cresciuta. La scena successiva, in cui Daenerys viene mostrata su un trono di pietra. Poi una carrellata di personaggi. E ancora una battaglia.