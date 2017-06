Addio ad Annamaria Gambineri, leggendaria «signorina buonasera»

Rosanna Vaudetti è stata al fianco di Annamaria Gambineri, «signorina buonasera» della Rai, scomparsa ieri sera a Roma a 81 anni, negli ultimi mesi della sua malattia e la ricorda con affetto, ammirazione e infinita nostalgia per i tempi d’oro passati insieme. Lo racconta in una conversazione strozzata dall’emozione con l’ANSA: «Annamaria ha combattuto fino all’ultimo, con Gabriella Farinon le siamo state vicine negli ultimi mesi ci hanno informate che si era aggravata. Ci siamo subito attivate sperando di poter in qualche modo di essere almeno d’aiuto con la nostra vicinanza».

Vaudetti che con Nicoletta Orsomando, Paola Perissi, Aba Cercato, Marolina Cannuli, Maria Giovanna Elmi, Gabriella Farinon, Roberta Giusti, Marina Morgan, sono entrata per decenni nelle case degli italiani, ricorda così la bionda collega della Rai Gambineri:

«Annamaria è stata una donna combattiva, di gran carattere. Anche stamattina sono passata a trovarla prima che se ne andasse». Dei tempi d’oro in Rai Vaudetti dice: «ci si ritrovava tutte insieme allegre, spensierate. Ma Annamaria quando l’ho vista per la prima volta l’ho trovata favolosa. E’ stata un’apparizione, sembrava una diva del cinema, bionda elegantissima, longilinea. Davvero unica, era di una bellezza non comune. Tutti cadevano ai suoi piedi, per non parlare di quelli che la aspettavano fuori dagli studi Rai. Lei era dolce e perbene. Anzi incuteva soggezione perchè era uno spettacolo guardarla. Poi sono stati anni davvero particolari, che non si possono raccontare. Anche i dietro le quinte erano uno spasso, c'era chi ripeteva, chi chiedeva un consiglio, chi raccontava i suoi problemi, o un episodio divertente. Eravamo tutte unite».

Insomma, tante 'Signorine buonaserà per altrettanti momenti che hanno segnato i tempi e gli eventi di un’Italia che cambiava. Proprio un anno fa la decisione di 'mandarle tutte in pensionè anche nuove leve, niente più annunciatrici. La prima a lanciare i primi programmi era stata Fulvia Colombo nel gennaio del 1954.