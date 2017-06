Niccolò Fabi, esce Il Giardiniere 2017

E’ partita la corsa di avvicinamento di Niccolò Fabi ai festeggiamenti dei 20 anni di carriera. E' online il video de Il Giardiniere 2017, rilettura del brano del 1997 che anticipa la raccolta Diventi Inventi 1997-2017 in uscita il 13 ottobre. E dal 28 giugno parte da Carpi (Mo) il tour che culminerà il 26 novembre al PalaLottomatica di Roma con un concerto unico e speciale.

«Per la raccolta dei vent'anni mi sono rimesso a suonare un pò di canzoni vecchie - dichiara Niccolò Fabi -. Non necessariamente le più belle. Non necessariamente quelle che sono piaciute di più. Forse solo quelle che in questo momento avrei suonato con più gusto in salotto per i miei amici. Il rapporto con le proprie canzoni è un rapporto complesso. Il Giardiniere è stata scritta in qualche pomeriggio intorno al 1994. Ed è anche il titolo del mio primo disco. Quasi inevitabile partire da qui».

Dal 28 giugno, e fino a settembre, Fabi sarà impegnato in tour. Queste le date: 28 giugno Carpi (Mo); 30 giugno Napoli; 6 luglio Milano; 7 luglio Villafranca (Vr); 8 luglio Torino; 13 luglio Pistoia; 14 luglio Bellaria Igea Marina (Rn); 21 luglio Cervignano del Friuli (Ud); 22 luglio Gardone Riviera (Bs); 3 agosto Merano (Bz); 5 agosto San Severino Lucano (Pz); 6 agosto Zafferana Etnea (Ct); 12 agosto Locorotondo (Ba); 17 agosto Loano (Sv); 19 agosto San Giovanni di Sinis (Or); 25 agosto Assisi; 26 agosto Macerata; 26 novembre Roma. Il 16 giugno il via con una data speciale in Germania, a Russelsheim Am Main, per la serata dedicata alla musica italiana del festival annuale Hessentag.