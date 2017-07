L'addio a Paolo Villaggio, morto ieri all'età di 84 anni. Domani (mercoledì) mattina in Campidoglio a Roma sarà allestita la camera ardente. A seguire, una cerimonia laica alla Casa del Cinema di Roma. E parlando di come voleva essere ricordato il padre, i figli Elisabetta e Pierfrancesco hanno ricordato: «Diceva spesso scherzando: se devo avere un funerale in chiesa, lo voglio a San Pietro».