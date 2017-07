Un video per raccontare l’ebbrezza di aver suonato sul palco insieme ai Green Day: lo ha postato su youtube Luca Colligiani, dodicenne fiorentino che il 14 giugno ha imbracciato la chitarra a fianco di Billie Joe Armstrong e soci sul palco del Lucca Summer Festival, per la data della punk band americana. Nel video, spiega una nota, Lucca Summer Festival ha riportato Luca su quel palcoscenico a distanza di un mese e gli ha fatto raccontare tutti quei momenti: da quando è stato chiamato sul palco a quando Billie Joe Armstrong gli suggeriva come respirare per controllare l’emozione e soprattutto cosa si prova quando realizzi che stai suonando insieme ai tuoi idoli di sempre.