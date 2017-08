Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia secondo cui Michelle Hunziker avrebbe lasciato Striscia la Notizia, lasciando il posto a Simona Ventura. Una "voce" o, se preferite, una bufala subito smentita da Antonio Ricci. Con un video è scesa in campo anche la diretta interessata: In lacrime finge di disperarsi per l’esclusione dal tg satirico di Canale 5: “Hanno scritto che sono triste che il dolore mi ha tolto il sorriso dalla faccia perché non condurrò più Striscia la Notizia”, dice l’ex di Ramazzotti in apertura della clip. “Davvero sono tristissima. Sono triste perché i giornalisti scrivono un sacco di ca..te”. “Mi dispiace perché è una bufala pazzesca. Beh dai adesso mi ripiglio e ci vediamo alla prossima bufala”, ha poi concluso.