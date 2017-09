“E' già”, inizia la svolta di Battisti

Nel settembre di 35 anni fa usciva “E' già” con cui Lucio Battisti, artista di prima grandezza della canzone italiana, considerato tra i cinque-sei “mostri sacri”, iniziava la svolta che lo avrebbe portato, da “Don Giovanni” (1986), a collaborare con il paroliere e poeta Pasquale Panella. Una scelta che dividerà, e che continua a farlo perfino dopo la sua morte, lo sterminato pubblico del grande cantautore italiano. Ci sarà infatti chi continuerà ad amarlo svisceratamente e chi, in qualche modo, lo ripudierà in nome dei “tempi andati”. Tempi che, per i testi, portano la firma di Mogol. Ecco perché “E' già”, che arriva dopo il canto del cigno della più grande coppia della canzone italiana, “Una giornata uggiosa” del 1980, è un disco spartiacque, al di là della riuscita o meno di tutti i brani, nella carriera dell'artista di Rieti. E' infatti il primo senza lo storico paroliere, quasi un alter ego di Battisti. Svolta o rottura? Agli appassionati del grande Lucio l'”ardua sentenza”.

In “E' già”, quasi a mettersi, dopo il divorzio da Mogol, nella mani di una persona “di fiducia che di più non si poteva”, i testi sono di Velezia, che altri non è che Grazia Letizia Veronese, moglie dell'artista. Nell'album, dunque, si comincia a intravedere, seppur ancora non compiutamente, quale strada avrebbe intrapreso Battisti. Una strada sempre più ermetica ed enigmatica, come è dimostrato anche dalla copertina del disco le cui fotografie (tra cui quella di Battisti davanti a uno specchio) sono state scattate su una spiaggia della Cornovaglia, in quell'Inghilterra tanto cara all'artista, sia sentimentalmente che lavorativamente. Lì aveva infatti registrato alcuni dei suoi lavori più riusciti come “Una donna per amico” e “Una giornata uggiosa”, prodotti da Geoff Westley.

“E già” ottenne comunque un discreto successo commerciale, anche grazie a brani come “Mistero” - quasi una “profezia” sul nuovo corso battistiano che da lì a qualche anno sarebbe partito - , “Straniero”, uscito anche come singolo, ed “E già”. Dal 1986, con scadenza biennale, sarebbero arrivati i suoi lavori più intimisti e spiazzanti: “Don Giovanni”, “L'apparenza”, “La sposa occidentale”, “Cosa succederà alla ragazza” ed “Hegel”. Album, insieme con “E già”, in cui il “vecchio” Battisti non esiste più. Il suo genio, però, non è mai scomparso. Ascoltare prima di giudicare.