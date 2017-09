Dalla "musica nera" degli States alla lirica da brividi: una serata con Brunetto e i fratelli Campanini

Andrea Violi

L'America del primo Novecento e la “musica nera”. Nick LaRocca, figlio di un emigrante trapanese, che interpreta quella musica e inizia a farne un genere: il jazz. George Gershwin che fa conoscere al grande pubblico quel genere: da lì viene la celeberrima “Summertime”. E ancora: la musica del maestro Hengel Gualdi, pezzi iconici della lirica come “Nessun dorma” e “La donna è mobile”, fino a “Con te partirò”. Gli ingredienti erano ricchissimi nella prima serata di “Mangia come scrivi”, all’Antica tenuta Santa Teresa di Parma: ancora una volta, la stagione si è aperta con uno spettacolo che coniuga musica, cultura e curiosità. Se nel 2016 Ezio Guaitamacchi e Brunella Boschetti avevano regalato al pubblico il loro “Alice’s Restaurant”, quest’anno in cartellone c’era “Opera Swing”. Sul palco Gianluca e Gabriele Campanini (tastiere e clarinetto) e il tenore fidentino Pietro Brunetto. Tutti in grande forma, in uno spettacolo coinvolgente, che anticipa il festival Mangiacinema di Salsomaggiore (27 settembre - 4 ottobre).

Il titolo completo è in realtà “Opera Swing: da Parma a Chicago passando per la Bassa”. E tanti sono i brani proposti lungo questo “itinerario” musicale, nel debutto della 12° edizione della rassegna ideata e condotta dal giornalista Gianluigi Negri. “Tu che mi hai preso il cuor" apre la serata e già si capisce che sarà un’esibizione di forza canora, fra una portata e l’altra. Sì, perché se per una volta si deroga sugli scrittori (stasera, solo musicisti al centro della scena), resta la cena con quattro portate e altrettanti vini, con un dolce di Battistini in chiusura.

La scena si sposta agli inizi del ’900 in America: la musica dei neri, il Cotton Club di New York e Congo Square a New Orleans, dove “vanno anche tanti bianchi”; Scott Joplin e il ragtime (il “tempo stracciato”); George Gershwin - "Porgy and Bess", "Un americano a Parigi" - porta la musica afroamericana al grande pubblico, che impara ad apprezzarla.

L’America del primo Novecento parla anche italiano: “O sole mio” è la canzone più famosa; il tenore per eccellenza, Enrico Caruso, ne fa la più grande interpretazione ma ci sono altri aneddoti curiosi. Nel 1920 alle Olimpiadi di Anversa la banda deve suonare la Marcia reale, inno italiano di allora, ma lo spartito non si trova… Ecco allora che il maestro fa intonare “O sole mio”: i musicisti la conoscono a memoria e così tutto il pubblico allo stadio, che la intona a gran voce. Restando oltreoceano, ecco “Blue Moon” e la storia degli autori Richard Rodgers e Lorenz Heart. Per alcuni anni tentano di sfondare a Broadway, inutilmente; già pensano di cambiare lavoro quando accettano di esibirsi a un evento per beneficenza. Da lì uscirà un musical replicato più di duecento volte a Broadway. L’opera contiene anche il brano “Blue Moon”, che significa luna blu ma, in slang, indica anche un colpo di fortuna…

Il viaggio di questa “Opera Swing” spazia anche fra Parma e la Bassa, come detto. Ci sono i brani di Henghel Gualdi, uno dei più grandi interpreti jazz con il clarinetto: era un maestro anche per gli americani che venivano a incontrarlo in Emilia. Poteva avere opportunità oltreoceano ma lui non voleva andarci, perché aveva paura di volare. Alla fine visitò gli States solo nel 1989, “su invito del suo amico Pavarotti”.

Se dici Pavarotti dici lirica. E la lirica non manca nello spettacolo di Mangia come scrivi. Ecco quindi che Brunetto incanta il pubblico con “Nessun dorma” dalla Turandot e il verdiano “La donna è mobile”, dal Rigoletto, per finire con i più recenti “Con te partirò” e “Voglio vivere così”.

Il prossimo appuntamento con Mangia come scrivi è per venerdì 20 ottobre, con la serata “De Luca, Righetti, Soneri: e li chiamano commissari”. Al tavolo siederanno Carlo Lucarelli, Eraldo Baldini e Valerio Varesi (evento extra di Mangiacinema).