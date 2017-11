Jovanotti presenta "Oh Vita": "Nuovo ciclo che mi mette a nudo"

Jovanotti cambia pelle. Di nuovo. Dopo 30 anni di carriera, dopo 13 album di inediti, dopo stadi e palazzetti sold out, Lorenzo riparte da zero con il nuovo disco Oh, vita!, in uscita il 1 dicembre per Universal e prodotto da Rick Rubin, «più di un sogno che si avvera». «E' come se fosse il mio primo disco. Che avventura...», racconta l’artista che ha presentato il nuovo lavoro nel Jova Pop Shop, il temporary shop di «figate» aperto per 10 giorni a Milano. «Oh, vita! ha due anime opposte - racconta Cherubini - una più cantautorale e una più hip hop, da dj. Aspetti dell’irrequietezza che da sempre mi appartiene, Piacerà o non piacerà, non lo so, ma è indubbio che sia una parte importante del mio cammino. E in parte sono anche terrorizzato perché Rubin con questo disco mi ha messo a nudo». Un taglio netto con il recente passato e un l’inizio di un nuovo ciclo. «Mentre lavoravo a Lorenzo 2015 sentivo che qualcosa stava cambiando, che avevo bisogno di uscire dalla routine lavorativa». Da febbraio il tour.

Nel video, la conferenza stampa trasmessa in diretta web