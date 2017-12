Dopo le polemiche, Paolo Bonolis supera i 3 milioni di spettatori con Marilyn Manson e gli altri ospiti

Paolo Bonolis sale sul secondo gradino del podio nella "gara" degli ascolti in prima serata. Il suo programma "Music", ieri sera al debutto, ha totalizzato 3,2 milioni di spettatori, superato solo dal film "Io che amo solo te", su Rai1. Il programma di Bonolis ha comunque fatto molto discutere, vista la presenza di Marilyn Manson fra gli ospiti, con tanto di appello degli esorcisti a non mandarlo in onda. Il cantante è stato intervistato e si è esibito. Diversi altri ospiti si sono alternati nella serata di Canale 5: da Luca Zingaretti in versione cantante a Luis Fonsi con "Despacito", da Levante a Riccardo Cocciante. Annunciati per la prossima puntata Mickey Rourke e Checcho Zalone.

AUDITEL: TUTTI GLI ASCOLTI DI MERCOLEDI' 6 DICEMBRE. La sfida degli ascolti di prima serata è stata vinta dal film "Io che amo solo te" con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, trasmesso su Rai1, che ha ottenuto 4 milioni 358mila spettatori e uno share del 18.73%. Su Canale 5 il primo appuntamento con "Music" di Paolo Bonolis ha debuttato con 3 milioni 222mila spettatori e il 15.31% di share.

La serata televisiva prevedeva su Rai3 l’appuntamento con il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? che ha fatto registrare 2 milioni 186 mila spettatori (10.3%). Su Rai2 una serata speciale con Voyager ha segnato 1 milione 394 mila spettatori e uno share del 6.30%. Su Italia1 Elf è stato visto da 1 milione 96 mila spettatori (4.59%). Su Rete4 Solo per Vendetta ha raggiunto 1 milione 30 mila spettatori (4.49%). Su La7 per Atlantide 410 mila spettatori e uno share dell’1.96%.

A livello complessivo le reti Rai hanno vinto in prima serata con 9 milioni 965 mila spettatori e uno share del 39.30%, in seconda con 4 milioni 331 mila e il 37.10% e nell’intera giornata con 3 milioni 813 mila e il 37.40%. Mediaset ha ottenuto 8 milioni 439 mila spettatori (33.24%) in prime time, 3 milioni 717 mila spettatori (31.87%) in seconda serata, 3 milioni 402 mila spettatori (33.38%) nelle 24 ore.

Nel preserale ha vinto L’eredità con 5 milioni 28 mila spettatori e uno share del 25.11%. Nell’access prime Soliti ignoti il ritorno ha messo a segno 5 milioni 246 mila e il 20.21% risultando il programma più visto della giornata dopo il TG1 delle 20. Su Canale5 Striscia La Notizia è stato seguito da 5 milioni 58 mila spettatori (19.46%). Su La7 Otto e mezzo di Lilli Gruber ha registrato 1 milione 517 mila spettatori (5.9%).

Per quanto riguarda l’informazione, il Tg1 delle 20 ha raggiunto 5 milioni 482 mila spettatori (23.73%). Il Tg5 ha toccato 4 milioni 403 mila spettatori (18.83%), mentre il Tg La7 è stato visto da 1 milione 276 mila (5.46%).

La Rai segnala anche nel day time di Rai1 alle 12 La prova del cuoco con 1 milione 843 mila spettatori (17.00%), alle 14 Zero e lode! con 1 milione 689 mila (12.00%) e alle 17.10 la seconda parte de La vita in diretta con 1 milione 920 mila (14.80%).

Tra i canali digitali specializzati il film di Rai4 The Amazing Spider-Man 2 ha messo a segno 604 mila spettatori (2.60%). Su Rai Yoyo alle 20.37 PJ Masks ha raccolto 456 mila telespettatori (1.90%) e su Rai Movie alle 21.10 The contract 370 mila (1.50%).