"Obscured by clouds": i Pink Floyd nella valle del mistero

I Pink Floyd si misurano ancora con il cinema. Dopo aver realizzato la colona sonora di “More” nel 1969, il regista francese Barbet Schroeder li chiama anche per musicare il suo nuovo film: "La Vallée". E' una storia di hippie alla ricerca di una valle perduta, in Nuova Guinea. Una terra che non esiste sulle mappe ed è quindi “oscurata dalle nuvole”. L'album, il settimo in studio della band inglese, quest'anno ha compiuto 45 anni e si intitola proprio “Oscured by clouds”. Un lavoro che arriva dopo "Relics”, un album che definire una raccolta è piuttosto riduttivo. Rappresenta, comunque, la terza incursione nel cinema di Waters, Gilmour, Wright e Mason. Dopo “More”, infatti, i quattro musicisti curarono alcuni brani della colonna sonora di “Zabriskie Point” di Michelangelo Antonioni, altro lavoro che, al di là di quello che il cineasta italiano usò per il suo lungometraggio, non va certamente tralasciato da chi voglia comprendere appieno la produzione dei Pink Floyd.

Tornando a La Vallée, Schroder non utilizzerà tantissimo del materiale realizzato dalla band - Antonioni ne aveva utilizzato anche meno - che, però, a sua volta lo trasformerà in un album a partire dal brano strumentale di apertura, “Obscured by clouds”, che corrisponde ai titoli di testa del lungometraggio. Strumentale anche “When you're in”, proseguimento proprio della opening e title track. “Burning bridges”, voci di Gilmour e Wright e testo di Waters, rappresenta appunto i “ponti” che Viviane, la moglie del console francese della Nuova Guinea, brucia dietro di sé, per andare alla ricerca della tribù selvaggia che vive appunto nella misteriosa valle che dà il titolo al film. “The gold it's in the...” è una sorta di inno all'inquietudine e alla voglia di avventura. “Wot's... Uh the deal” è nvece una ballata sulla fine della giovinezza, tema molto caro ai Pink Floyd. “Childood's end” - che prende il titolo da un celeberrimo romanzo di Arthur C. Clarke, che in italiano fu tradotto “Le guide del tramonto” - racconta proprio il passaggio all'età adulta. Fine della giovinezza e fine del mito, un leit motiv ricorrente per i Pink Floyd. “Free four” ebbe un grande successo. Arrangiamento piacevole, lontana da certe atmosfere cupe e introspettive che però sono le più aderenti alla filosofia del gruppo, la canzone, come suggerisce Fabio Besselva Averame nel suo libro “Pink Floyd The lunatic”, “sintetizza i temi affrontati dal disco: la maturazione, il pessimismo, un'umanità che subisce costantemente pressioni sociali, il fascino e il rischio di alienazione legati al successo”. Tutti temi che si ritroveranno in alcuni dei grandissimi lavori successivi, da “The dark side of the moon”, che uscirà l'anno dopo, a “The wall”, in cui queste atmosfere e tematiche esploderanno all'ennesima potenza in quello che è considerato da molti il punto di approdo dell'immaginifica produzione del complesso inglese.

“Stay” è un nuovo episodio di una storia iniziata da Wright in “Summer 68”, contenuto in un'altra pietra miliare dei Pink Floyd, “Atom heart mother”. Protagonista anche qui è una “groupie”, come venivano definite le ragazze che seguivano le band nei tour, e il brano descrive ancora una volta le ipocrisie di cui è ammantata la vita “on the road” delle rock band. Sempre Besselva Averame parla di “riflessioni sospese tra amarezza e malinconia”. Due cifre dei Pink Floyd che “Obscured by clouds” mette bene in risalto. Il finale, strumentale, è affidato alle tastiere di Wright; in coda c'è la registrazione di un canto della tribù Mapuga, raccolto in Nuova Guinea durante le riprese del film. Questo disco, come tutti i lavori dei Pink Floyd, è comunque diventato leggenda. Perfino la copertina: la foto, totalmente sfuocata, di un uomo su un albero, che fa il paio con quella dell'"orecchio sott'acqua" di "Meddle", uscito nel 1971, ma prima di "Relics". "Obscured by clouds", infine, è l'ultimo sforzo collettivo della band. Dal lavoro successivo, sarà Waters a prendere decisamente il comando.



