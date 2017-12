Guerre stellari tra solennità e disco music

La saga di Guerre Stellari, nata dalla fertile fantasia di George Lucas, si è appena arricchita di un ulteriore episodio cinematografico. Nelle sale di tutta Italia è infatti uscito l'ottavo capitolo, intitolato “Gli ultimi Jedi”, che molti sperano faccia dimenticare il settimo, “Il risveglio della forza”. In questi giorni dunque la mente non può non correre a quel 1977, anno in cui uscì il primo film, in Italia intitolato appunto “Guerre Stellari”, un vero e proprio evento che - addirittura ancora prima di essere proiettato - fece conoscere e amare al pubblico Luke Skywalker, Obi Wan Kenobi, Darth Fener (Vader nella versione originale), la principessa Leila (Leia Organa sempre nell'originale), Han Solo e tutti gli altri. Ebbene, il primo film, che della storia è però il quarto episodio e si intitola “Una nuova speranza”, ha trascinato dietro di sé tutta una serie di prodotti, anch'essi di grande successo. Giochi, maschere, soldatini, libri, gadget, puzzle e dischi. E proprio il disco di questa settimana è la colonna sonora di Guerra Stellari che quest'anno ha compiuto quarant'anni.

Lucas affidò la composizione a un grande musicista, quel John Williams che continuerà a firmare le musiche della saga, ma che è anche l'autore di altre celeberrime colonne sonore, tra cui quelle di alcuni dei più famosi film di Steven Spielberg come come “Lo squalo”, “Indiana Jones”, “E.T. L'extraterrestre” e “Salvate il soldato Ryan”.

“Guerre Stellari”, pubblicato nel '77 dalla 20TH Century Records, è un bel lavoro a metà tra le battaglie spaziali e la musica sinfonica. E', comunque, un disco che fa della solennità di stampo classico la sua principale caratteristica. Non sarà soltanto un successo di per sé ma contribuirà anche al boom di una versione disco dance che spopolerà nelle discoteche, che in quegli cominciavano a essere prese d'assalto da veri e propri eserciti di giovani e giovanissimi. Anche questo disco uscì nel '77. Titolo: “Star Wars and other galactic funk”, firmato da Meco Monardo, in arte Meco. Musicista e produttore italo-americano, annusò l'aria e colpì nel segno, soprattutto grazie al 45 giri (bei tempi!) “Star Wars theme/Cantina band”.



