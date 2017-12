De André e Villaggio alla battaglia di Poitiers

Nel gotha della canzone d'autore italiana, Fabrizio De André ha un posto d'onore. Forse, a sentire tanti, è proprio suo il seggio più alto. Una “medaglia” che al grande artista genovese non piacerebbe. Eppure, è così. Basta citare due album, "Rimini" e quello conosciuto come "L'indiano". E non è un caso che questa rubrica scelga proprio un suo lavoro per chiudere il 2017. Cinquant'anni fa, correva infatti l'anno 1967, il cantautore genovese, scomparso l'11 gennaio del '99, registrava il suo primo album in studio. Un lavoro che rappresenta una pietra miliare della poesia in musica e che ha lo scarno titolo di “Volume I”. Tecnicamente non è comunque il primo album, perché l'anno prima De André aveva raccolto in “Tutto Fabrizio De André” i 45 giri già pubblicati dal 1963. Anche quasi tutte le canzoni di “Volume I” vennero incise su 45, un oggetto ormai di culto ma che in quegli anni era un “termometro” per il successo o meno di un brano.

Più volte ristampato, “Volume I” comprende, come detto, alcuni brani classici dell'artista. Da “Preghiera in gennaio”, scritta di ritorno dal funerale di Luigi Tenco, a “Marcia nuziale”, una delle tante traduzioni da Georges Brassens, che De André ammirava. Notissime sono poi “Spiritual” e “Si chiamava Gesù”. Fede, religione e una costante ricerca del senso dell'esistenza occuperanno infatti sempre un posto importante nella produzione del cantautore che nel 1970 pubblicherà “La buona novella”. Tra gli altri “Volume I” contiene due perle come “Bocca di rosa” e “Via del campo”. Brani che vennero addirittura reinventati dalla Pfm nei due leggendari concerti che il complesso registrò con De André. Insomma, “Volume I” è a pieno titolo nella storia della canzone italiana e, come gran finale, offre un brano che molti amano ancora tantissimo. Proprio come il primo giorno quando, magari a una cena goliardica, quelle parole e quella musica sono entrate nella loro vita. Per non uscire più. E' “Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers”, un colpo di genio che De André deve dividere con l'amico di una vita, quel Paolo Villaggio che appioppò al cantautore il soprannome di Faber. Un brano di ambientazione medievale - la battaglia avvenne tra i franchi e gli arabo-berberi nel 732 - che, tra tentativi di censure e accuse di oscenità, fa sempre sorridere e, come i lazzi di un buffone di corte, anche riflettere. Per chi non l'avesse mai sentita, ascoltarla può essere un bel modo per chiudere questo 2017. Senza stupidi botti o palchi illuminati. Ma, invece, con la musica e le parole di due geni.



Da youtube: Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers