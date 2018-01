Elvis, Lou Reed, Bob Dylan, il Boss: la storia della musica passa da Parma con "Atlante Rock"

Andrea Violi

Liverpool, visita guidata nella casa in cui John Lennon passò l’infanzia, con la famiglia della zia. Un visitatore con felpa e cappuccio in testa si sofferma più degli altri nella cameretta. Ammira i libri, in particolare i fumetti che il piccolo John amava. Vuole toccarli, ma viene ripreso dalla guida. Lui però resta in quell’angolo, sembra voler scoprire cosa c’è in quei libri e cerca di sfogliarli. La guida si avvicina con fare perentorio: “La visita è terminata, lei deve andarsene!”. È in quel momento che lo “strano” uomo si toglie il cappuccio: è Bob Dylan. Sorpresa. Da lasciare senza parole. Un aneddoto come questo fa parte della storia della musica. Storia protagonista dell’Atlante Rock di Ezio Guaitamacchi, presentato il 26 gennaio a Parma nella 150esima serata di “Mangia come scrivi”, all’Antica tenuta Santa Teresa.

Avete in mente l’autore al tavolo, con libro e microfono in mano, assieme a qualcuno che fa le domande? Ecco, dimenticate questa scena. L’autore ha presentato il libro a modo suo: lasciando parlare la musica. Ezio Guaitamacchi e Brunella Boschetti si sono esibiti davanti al pubblico di Mangia come scrivi: lui polistrumentista, lei voce potente, hanno interpretato canzoni dei grandi del rock svelando anche alcuni aneddoti o retroscena delle vite degli artisti.

Serata musicale al via con Johnny Cash, poi l’entrata di venti antipasti a buffet, dai salumi alla mostarda dei cuochi del “Santa Teresa”: essendo un “compleanno” per la rassegna ideata e condotta dal giornalista Gianluigi Negri, anche il menu ha qualcosa di inedito. Immancabile Elvis Presley: i luoghi in cui visse sono ancora meta di turismo, in particolare la villa in cui morì. “Una casa mitizzata – spiega Guaitamacchi -. Fino a poco tempo fa era il luogo più visitato dagli americani dopo la Casa Bianca. Un luogo di culto vero: nel giardino della meditazione c’è anche la tomba con i resti di Elvis Presley, dei suoi genitori e del suo fratello gemello che morì alla nascita. La scorsa estate, nel quarantesimo anniversario della morte di Elvis, ci fu un vero e proprio pellegrinaggio. Mi trovavo negli Stati Uniti nell’estate del ’77, quando Elvis morì. Fu un evento clamoroso, che bloccò l’America. Letteralmente. Il mito di Elvis è ancora vivo più che mai”.

La cena e la musica si alternano per tutta la serata. Ed ecco che Brunella Boschetti interpreta Lou Reed, poi “License to kill”, una canzone di Bob Dylan che denuncia l’aggressività dell’uomo verso il pianeta. Si chiude alla grande con Bruce Springsteen e la sua “My City of Ruins”, scritta nel 2000 e cantata (anche) in apertura di un tributo che nel 2001 gli artisti americani resero agli eroi di New York: i soccorritori intervenuti dopo l’attacco alle Torri Gemelle.

Video - Dalla chitarra di Ben Harper all'ukulele delle Hawaii: i tanti strumenti di Ezio Guaitamacchi

Il prossimo appuntamento con la rassegna è per venerdì 16 febbraio: "Il paese dei cento violini", con Syusy Blady. Sarà la prima serata speciale ribattezzata 'Mangia come ridi'.