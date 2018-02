1973: Edoardo Bennato spicca il volo

Quarantacinque anni usciva il primo album in studio di un giovane cantautore napoletano destinato a fare moltissima strada. E' “Non farti cadere le braccia”, primo lp di Edoardo Bennato. Un album in cui l'oggi 71enne artista è ancora “in bilico” tra il cantante-autore e il cantautore (inteso come quello di protesta). Il lavoro, che avrebbe dovuto intitolarsi “L'ultimo fiammifero”, dalla copertina, è molto importante nel percorso di Bennato per due motivi. E', infatti, la scintilla da cui si scatena, soprattutto negli anni Settanta, una produzione in crescendo che, attraverso dischi tutti di ottimo spessore come “I buoni e i cattivi” (1974), “Io che non sono l'imperatore” (1975) e “La torre di babele” (1976) - quello, per intendersi, delle memorabili “Venderò”, “Franz è il mio nome” e “Cantautore”-, nel '77 culminerà con l'uscita di quello che è considerato uno dei capolavori assoluti della canzone d'autore italiana: “Burattino senza fili”. Un concept di cui questa rubrica si è occupata l'anno scorso. Un album che sprigionerà una suggestione quasi impossibile da ricreare, nonostante Bennato, poco dopo, abbia sfornato “Sono solo canzonette”, l'lp de “L'isola che non c'è”, una poesia che ha anch'essa un posto importante nella storia della canzone italiana. Un brano che non smette di far sognare. Inoltre, “Non farti cadere le braccia”, nonostante sia un disco d'esordio, contiene alcune delle canzoni di Bennato ancora oggi più apprezzate dal pubblico.

“Non farti cadere le braccia”, in cui assieme ad Edoardo suona anche il fratello Eugenio, è quasi interamente firmato dal cantautore napoletano, a parte “Un giorno credi”, il cui testo è di Patrizio Trampetti, e “Lei non è qui... non è là”, con parole di Bruno Lauzi.

Passando ai brani “Mm” è un po' un biglietto da visita anche se dura solo 59 secondi: c'è tutto Bennato, chitarra, voce, armonica, tamburello e kazoo. Ritornerà come prologo della risorgimentale “Marzo 1821”, “traccia fantasma” dell'lp del 2003 “L'uomo occidentale", in cui l'artista napoletano mischia Manzoni, Berchet e perfino Guccini, con risultati davvero piacevoli.

Nel lato A del disco d'esordio però a fare la parte del leone sono la nostalgica e struggente “Non farti cadere le braccia” e “Campi Flegrei”, omaggio alla strada del quartiere napoletano di Bagnoli dove il cantautore è cresciuto. Un altro omaggio alla sua amata città Bennato lo regalerà nel 1987 nel disco “Ok Italia” con “La città obliqua”.

Alcune “perle” sono anche nel lato B, a partire da “Detto tra noi”, uno dei primi e numerosi viaggi che Bennato fa fare agli ascoltatori nel mondo delle fiabe. Fiabe che hanno troppo spesso un rovescio reale e deludente (“Detto tra noi/ sono solo un brigante/ non un re/Sono uno che/vende sogni alla gente/fa promesse che mai potrà mantenere). C'è poi “Un giorno credi”, una delle classiche del repertorio del cantautore che Bennato riproporrà nell'album successivo. La chiusura è la scatenata “Rinnegato”, in cui c'è quell'anima-rock che non lo abbandonerà mai.

Da youtube “Campi Flegrei”