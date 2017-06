Gemelli, fisco e finali: la strana estate di Cristiano Ronaldo

La Champions vinta, la finale di Confederations mancata. In mezzo i guai col fisco e una doppia coppia di gemelli, due già nati e gli altri in arrivo. Sotto i riflettori da una vita, Cristiano Ronaldo sta vivendo un’estate da prima pagina: e ora, dopo tante voci mai confermate, è lo stesso campione portoghese ad annunciare la nascita dei suoi due bambini, Eva e Matteo, da una madre surrogata (come del resto era avvenuto per il primogenito Ronaldo jr) lo scorso 8 giugno in America. E proprio per correre a conoscere i piccoli, Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese (che ha mancato l’accesso alla finalissima della Confederation, battuta dal Cile) e non disputerà il match valido per il terzo posto.

Un’estate comunque all’insegna delle emozioni, in cui a fare da spartiacque tra il prima e dopo c'è stato sicuramente il trionfo a Cardiff il 3 giugno e la festa per la Champions conquistata, in cui il portoghese ha decisamente lasciato il segno. Appena 10 giorni dopo però arriva una doccia fredda per CR7, accusato di una frode al fisco spagnolo per oltre 14 milioni di euro. Ronaldo si difende dicendo di avere la coscienza a posto, e anche il club madridista scende in campo a sua tutela. Ma le accuse lo infastidiscono al punto che il campione portoghese fa sapere di essere pronto anche a lasciare la Spagna, e che altri club sarebbero pronti a sborsare quasi 200 milioni per mettere le mani su Mr pallone d’oro.

Ma in quest’estate da emozioni forti, la copertina adesso è tutta per il Ronaldo formato papà: «Sono stato al servizio della nazionale, come sempre, anima e corpo, anche se i miei due figli erano nati - le parole del campione -. Purtroppo, non siamo riusciti a raggiungere i principali obiettivi che volevamo, ma sono sicuro che continueremo a dare gioia ai portoghesi. Sono molto felice di essere finalmente con i miei figli per la prima volta». Fratellini di poco meno di un mese che faranno compagnia al più grande di 7 anni: ma la famiglia Ronaldo pare destinata ad allargarsi ancora perchè, anche l’attuale fidanzata del giocatore, Georgina Rodriguez, sarebbe in dolce attesa. Per il collezionista di gol e trofei in arrivo ci sarebbe un’altra coppia di gemelli.