Zebre, tra crisi societaria e campo, tra Pro12 e nazionale

Da una parte c'è la crisi societaria (L'appello al territorio: "Serve un milione" Guarda), dall'altra gli impegni in Pro-12 continuano. In mezzo, o meglio alle porte, il Sei Nazioni che inizierà il 5 febbraio contro il Galles (Olimpico). l flanker delle Zebre Rugby Jacopo Sarto è stato operato dal professor Giannini, nella Casa di Cura "Villa Toniolo» di Bologna, per la «riparazione del tendine peroneo breve e del retinacolo dei peronieri della caviglia sinistra». L’intervento chirurgico - ha reso noto la società - è riuscito ed i tempi di recupero sono stimati in circa tre mesi.

La Nazionale si radunerà al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti di Roma nella prima fase dal 22 al 25 gennaio, seconda fase dal 29 gennaio fino all'11 febbraio, cioè al termine della seconda partita, contro l’Irlanda sempre all'Olimpico. Il ct O'Shea ha reso nota la lista dei convocati. Ben 15 sono delle Zebre.

Piloni

Pietro CECCARELLI (Zebre Rugby, 5 caps)

Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby, 15 caps)

Lorenzo CITTADINI (Aviron Bayonnais, 53 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby, 9 caps)*

Sami PANICO (Patarò Calvisano, 6 caps)*

Tallonatori

Tommaso D’APICE (Zebre Rugby, 11 caps)*

Ornel GEGA (Benetton Treviso, 8 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 82 caps)

Seconde linee

George Fabio BIAGI (Zebre Rugby, 14 caps)

Joshua FURNO (Zebre Rugby, 36 caps)*

Marco FUSER (Benetton Treviso, 16 caps)*

Federico RUZZA (Zebre Rugby, esordiente)*

Andries VAN SCHALKWYK (Zebre Rugby, 8 caps)

Flanker/n.8

Marco BARBINI (Benetton Treviso, 2 caps)

Simone FAVARO (Glasgow Warriors, 33 caps)*

Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby, 3 caps)*

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 31 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 121 caps) – capitano

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Treviso, 5 caps)

Mediani di mischia

Giorgio BRONZINI (Benetton Treviso, 3 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 56 caps)*

Marcello VIOLI (Zebre Rugby, 2 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Treviso,

27 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby, 15 caps)

Centri

Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 37 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby, 2 caps)*

Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 25 caps)*

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 84 caps)

Ali

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby, 5 caps)

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso, 8 caps)*

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 38 caps)*

Estremi

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby, 6 caps)*