"Sto lavorando per ritornare al 110% dopo l'infortuinio di due mesi fa", Maxime Mbandà giovane terza linea delle Zebre presenta il prossimo impegno delle Zebre: il match di sabato contro il Connacht a Galway. Ma per Mbandà (e per tutta la franchigia parmigiana) arriva un'altra soddisfazione: è nella lista dei 32 che il ct azzurro O'Shea ha diramato per il prossimo Sei Nazioni (5 febbraio all'Olimpico - leggi la lista dei convocati)