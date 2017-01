Maradona torna a Napoli: tifo da stadio sotto l'hotel

Notte in un albergo sul lungomare di Napoli per Diego Maradona arrivato ieri sera, poco prima delle 22 in città, in vista della sua partecipazione allo spettacolo organizzato da Alessandro Siani per domani sera al Teatro San Carlo e celebrativo delle gesta dell’ex pibe de oro. Quando è sceso dall’auto, Maradona è stato salutato dai tifosi in attesa, molti anche da diverse ore, che hanno intonato i cori 'Diego, Diegò, e 'Oh mamma, mamma, mamma ho visto Maradona...'. Il campione argentino ha ricambiato con ampi gesti e la mano sul cuore. Poi è andato in albergo. Dopo circa un’ora è uscito di nuovo davanti all’ingresso per salutare i tifosi che ancora lo chiamavano. Il programma della giornata di oggi prevede la sua partecipazione, nel pomeriggio, alla conferenza stampa di presentazione di 'Maradona Live, Tre volte 10', con la presenza di Siani, regista dell’evento, del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, di Rosanna Purchia, sovrintendente del San Carlo, della produzione Best Live.