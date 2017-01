Zebre, rescisso consensualmente il contratto con Guidi, ecco De Marigny e Jimenez

Le Zebre Rugby e l’head coach Gianluca Guidi hanno preso la decisione di rescindere in modo consensuale il contratto che legava il tecnico con la franchigia di base a Parma. Dopo una stagione e mezza si separano le strade del XV del Nord-Ovest e dell’allenatore livornese, direttore tecnico delle Zebre dal mese di Luglio 2015. La società Zebre Rugby ringrazia Gianluca Guidi per il lavoro svolto durante la sua permanenza in bianconero augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

“Di comune accordo con la società abbiamo preso coscienza della decisione di fare un passo indietro: auguro alle Zebre i migliori successi” ha dichiarato Gianluca Guidi. La direzione tecnica della squadra è ora affidata a Victor Jimenez che sarà coadiuvato dallo staff tecnico in essere.