Dentro lo spogliatoio dell'Amatori Rugby Parma Video

Ore 14, domenica 29 gennaio 2017 a Moletolo i giocatori della prima squadra seniores dell'Amatori Rugby Parma si apprestano al riconoscimento davanti al giudice di gara. Nello spogliatoio odore di olio canforato. Vengono ultime le fasciature dal fisioterapista. Capitan Carra chiama ogni giocatore, l'arbitro osserva la lunghezza dei tacchetti di gioco di ognuno e da indicazioni ai giocatori di prima linea. Quindi tutti in campo per la seconda parte del riscaldamento effettuando movimento generale dei 15 titolari e in opposizione i 7 della panchina. Meno di 25 minuti al calcio di inizio. Tensione alta per la sfida contro la squadra emiliana del Reno Bologna davanti al pubblico di casa. Al termine degli 80 minuti di gioco i blu celesti festeggiano un'altra importante vittoria per 20 a 15 aggiungendo 4 punti alla classifica.