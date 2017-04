Terry, da Parma alla Nazionale: "Grata all'Energy. La foto osé? Ci sta, è per ridere..."

Nata a Padova da genitori nigeriani, è parmigiana d'adozione. E' cresciuta, sportivamente parlando, tra le fila dell'Energy Volley di Parma e ora è tra le giocatrici protagoniste della nazionale U18. La squadra azzurra ha vinto la medaglia d'argento agli Europei Under 18, battuta solo dalla Russia. Terry Ruth Enweonwu (17 anni il prossimo 12 maggio), intervistata da Marco Bernardini negli studi della Gazzetta di Parma, parla della medaglia sfiorata per poco, dell'Energy e del futuro... Una domanda anche sulla foto sexy-ironica che ha fatto discutere: secondo l'atleta "ci sta, dato che noi pallavoliste abbiamo bisogno di notorietà. E poi, alla fine si fa per ridere...".

