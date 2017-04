Lite Spalletti-Panucci sulla sostituzione di Dzeko

Lite televisiva post partita dopo Pescara-Roma, su Mediaset Premium, tra Panucci e Spalletti. L'ex difensore della Roma (e del Parma) critica il tecnico per aver sostituito Dzeko al 71': "Lotta per la classifica cannonieri, per me sei stato poco corretto a toglierlo". Ma Spalletti non ci sta: "Sono stato scorretto? Ma cosa vuol dire? Io ho solo questo attaccante e adesso mi attendono tre partite importanti...".