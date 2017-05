Violi è pronto per il derby di Celtic League

Video intervista a Marcello Violi, n.9 delle Zebre per il derby di Celtic League contro la Benetton Treviso. "Ho recuperato completamente l'infortunio al ginocchio, sono felice di essere a disposizione della squadra per la 22° e ultima giornata del campionato celtico. La partita è un derby che noi giocatori attendiamo sempre con grande entusiasmo. Qualora sabato vincessimo contro Treviso ed un eventuale passo falso di Newport, che non è squadra irresistibile, ci consentirebbero di arrivare decimi in classifica generale" queste la parole del mediano di mischia frutto del vivaio della rugby Noceto in cui è cresciuto.