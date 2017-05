E mentre il tifo giallorosso è in lacrime (lacrime che l'ex capitano giallorosso ha appena asciugato), un video mette più di un dubbio sul futuro del "Pupone". Sui social, infatti, un video mostra Totti (durante la cena con gli amici al ristorante “La Villetta”, all’Aventino) che dice: “Nella lettera manca un punto, non è finita. Io l’anno prossimo continuo, dove non si sa. Continuo continuo, non so dove ma continuo”. Gli amici e i parenti applaudono, qualcuno grida “veniamo con te”, Francesco sorride ma non chiarisce se si tratti di una battuta o meno. Totti, tra i mille dubbi sulla veridicità delle parole, non ha mai detto "smetto".