Andrew Papoccia: "Panthers pronti per l'Italian Super Bowl"

Dopo il successo di domenica con un perentorio 47 a 0 contro i Giaguari di Torino i Panthers si sono aggiudicati il secondo posto in classifica generale nel campionato nazionale di Football Americano.

L'Head Coach Andrew Papoccia, nato a Chicago ma parmigiano dal 2006, parla del rooster della squadra ducale: "un mix tra giovani e atleti di esperienza ha consentito alla squadra di accedere fin da ora alle semifinali, bruciando le tappe di un campionato che vede i parmigiani insieme ai Rhinos Milano tra le favorite al titolo nazionale". Il prossimo 4 giugno i Panthers sfideranno in casa propria gli storici rivali dei Lions di Bergamo per l'ultima partita della regular season per difendere il secondo posto dall'assalto dei Seamen. Wild Card 17 e 18 giugno. Semifinali 24/25 giugno. Obiettivo finale riuscire ad essere in campo l'8 luglio a Vicenza per la finale Super Bowl 2016/17.