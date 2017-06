Le furie rosse colornesi per la storia del rugby parmense

Le ragazze di Cristian Prestera, grazie alle due vittorie con bonus in semifinale contro il Frascati Rugby Club, accedono alla finale scudetto del campionato nazionale di Serie A femminile, per la prima volta nella sua storia. Ad attenderle, sabato 3 giugno alle ore 19.30 al Pata Stadium San Michele di Calvisano, ci saranno le campionesse in carica del Valsugana Rugby Padova, che hanno sconfitto il Rugby Monza in semifinale. Ad arbitrare la ventiseiesima finale di categoria sarà Maria Giovanna Pacifico di Benevento.

Sarà questo il XV titolare che scenderà in campo: Gaia Giacomoli, Irene Campanini, Maria Di Masi, Sara Tounesi, Michela Merlo, Giada Franco, Francesca Sberna, Susanna Boledi, Federica Violi, Veronica Madia, Michela Fiorello, Katana Howard, Maria Grazia Cioffi, Elisa Bonaldo e Claudia Fontanella.