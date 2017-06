Moto: spaventoso incidente Baldassari, pilota è cosciente

Pochi minuti dopo la "spettacolare" caduta di Francesco Bagnaia dello Sky Racing Team, ad Aspen seguono momenti di paura perchè un altro pilota italiano, il ventenne Lorenzo Baldassarri, scivola via disarcionato a 200 km/h dalla sua Kalex. L’impatto è violentissimo e Baldassarri resta fermo a terra: sventolano le bandiere rosse e le Qualifiche di Moto2 sono subito sospese.

Grande preoccupazione per le terribili modalità dell’incidente ma poi la notizia direttamente dal profilo Twitter della MotoGP fa tirare un sospiro di sollievo: «Lorenzo è cosciente e ha parlato con un soccorritore, trasportato in ambulanza nel centro medico del circuito di Assen. Baldassarri è stato poi trasportato in ospedale per una tac di controllo a condizioni annunciate stabili».