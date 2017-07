Malori lascia il ciclismo prof: "studierò da tecnico"

Tutti sappiamo cosa è successo in Argentina, ho passato due anni a combattere dopo quella terribile giornata e ho vinto, anche se non è stata una vittoria completa. L’obiettivo che avevo era avere soddisfazioni nel mondo della bici: non lo sarà da corridore, lo sarà in altro modo. Da oggi inizia la nuova vita di Adriano Malori 2.0»: così, il ciclista della Movistar annuncia il suo ritiro dall’attività agonistica. Lo fa in una conferenza stampa nel giorno di riposo del Tour de France. Malori, 29 anni, nel gennaio 2016 aveva subito un gravissimo infortunio durante il Tour di San Luis: in seguito ad una caduta aveva battuto violentemente la testa oltre a riportare la frattura della clavicola. Il corridore della Movistar, vicecampione del mondo a Richmond nel 2015, nel corso della conferenza stampa ha lasciato intendere di voler rimanere nel mondo del ciclismo. «Mi voglio formare come tecnico, studiando e la federazione italiana mi sta aiutando moltissimo. Ho dato tutto per cercare di diventare nuovamente un ciclista professionista - le parole di Malori - ma i risultati di quest’anno sono stati piuttosto evidenti. Fare una prova è stato l’unico modo per sapere se ero stato pronto o no, posso ancora andare in bicicletta piacevolmente, ma non posso correre. Il mio recupero è stato impressionante, lo hanno detto i medici».

Malori ha anche ringraziato la Movistar, «è stata una bella parte della mia vita - ha aggiunto - ho trovato persone magnifiche. E’ stato un onore correre per loro, resteranno sempre nel mio cuore».