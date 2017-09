Vale "idoneo", sarà in pista. L'arrivo in stampelle Video

Valentino Rossi ha ricevuto l'idoneità anche dal centro medico del circuito di Aragon. Il pilota della Yamaha potrà così prendere parte alle prime prove libere del Gp spagnolo di domani, a poco più di 20 giorni dall’incidente in Enduro che gli ha procurato la frattura della tibia e del perone della gamba destra. Il 'dottorè torna in pista a tempo di record, appena 21 giorni dopo la frattura alla tibia e perone rimediata durante un allenamento su una moto enduro vicino a Urbino. Il via libera arrivato oggi dal centro medico del circuito di Aragon arriva dopo l’ok ricevuto dallo staff medico in Italia e, soprattutto, dopo i primi test - due giorni fa - sul circuito di Misano. Adesso, il sogno di correre il Gp di Aragon domenica prossima è a un passo dal diventare realtà. Il banco di prova definitivo sarà comunque domani con le prime prove libere FP1.

Negli ultimi cinque anni è sempre stata una sinfonia spagnola: vittoria di Dani Pedrosa nel 2012, poi Marc Marquez, due volte Jorge Lorenzo e infine ancora Marquez nel 2016. Anche nel 2017 il Gp di Aragon, quintultimo appuntamento del Motomondiale, potrebbe avere un vincitore «di casa». Nelle quote Snai la sfida è tra Marquez e Maverick Vinales, favoriti sul tabellone scommesse, rispettivamente a 2,00 e 4,50. Terzo incomodo Andrea Dovizioso, in vetta al mondiale a pari punti con Marquez e piazzato a 5,50 per il successo che vale l?allungo. Un capitolo a parte merita Valentino Rossi che proprio oggi ha avuto il via libera dallo staff medico di Aragon. Snai lo 'quotà la storica impresa del Dottore a 15, mentre sale fino a 25 la possibilità che il pilota della Yamaha centri la pole position.