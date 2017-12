Greg Sinclair: "Guai a sottovalutare Noceto" Video

Il giovane allenatore scozzese della Rugby Colorno Greg Sinclair, al secondo anno sulla panchina bianco-rossa, si congratula con i propri giocatori in quanto con la vittoria di domenica 3 dicembre, contro lo Junior Brescia, hanno conquistato matematicamente l’accesso alla Poule Promozione nel campionato di Serie A. “Dopo la vittoria contro Brescia per 38 a 5 io e il mio staff possiamo continuare il lavoro che abbiamo iniziato in preparazione con ulteriore serenità. Cercherò di analizzare il minutaggio dei miei giocatori per incrementare quello di coloro che sono stati meno impiegati in queste prime sette gare. Il confronto con Umberto Casellato, il nostro Director of Rugby, sta dando i suoi frutti: è un guru del rugby, ha un approccio molto metodico, ogni decisone che prende è il riflesso di una attenta analisi dei dati raccolti che la squadra produce settimana dopo settimana con allenamenti e partite disputate.”

Detto questo, domenica prossima 10 dicembre al Nando Capra di Noceto la Rugby Colorno se la vedrà con la formazione allenata da Larini, che ora si trova in terza posizione a quota 20 punti, alle spalle del Verona (30 punti), e della stessa Rugby Colorno (34 punti). Greg continua: "I gialloblù nocetani non devono essere sottovalutati, noi li rispettiamo, sappiamo il loro valore, e d'altronde vorranno riscattare la sconfitta rimediata contro Verona per 42 a 17 davanti al pubblico di casa, per cui scenderemo in campo consapevoli che il campionato è ancora lungo". Tommaso Villani