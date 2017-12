La Cittadella del Rugby ospita la Rugby Reggio. Parla il coach Manghi

Alla Cittadella del Rugby a Moletolo la Conad Rugby Reggio del presidente Bergonzi ha effettuato una seduta di allenamento collettivo e a reparti. La volontà è quella di creare un sodalizio con le realtà del rugby di Parma e provincia. In particolare prima di concludere l’allenamento la mischia rosso nera ha effettuato un lavoro contrapposto con gli otto bianconeri delle Zebre che sabato prossimo affronteranno il Gloucester nella gara di ritorno di coppa Europa.

L’Head Coach Roberto Manghi da qualche anno a Reggio Emilia ha da quest’anno uno staff tecnico fatto di nomi altisonanti; confermato D’Alberto come preparatore atletico e Vaki come Assistant Coach, da agosto si è aggiunto Festuccia per dare man forte alla mischia ordinata reggiana e portare la ventennale esperienza nelle rimesse laterali come tallonatore internazionale. Inoltre l’apertura Luciano Rodriguez è allenatore dei trequarti oltre che giocatore.

Manghi afferma “la Rugby Reggio vuole uomini di valore in campo, prima che giocatori di rugby, uomini che sappiano concigliare il professionismo con lo studio universitario, in modo da affrontare il futuro post-carriera sportiva. Quello che cerco di insegnare ai miei giocatori è di imparare a lavorare in gruppo e per i propri compagni e di diffondere grazie al rugby la cultura etica del sacrificio che tanto piace alle aziende che ci supportano nel progetto di crescita del rugby d’Eccellenza.” E prosegue “abbiamo tanti giovani del territorio non solo reggiano ma di Parma e in particolare di Noceto e Modena. In particolare con la rugby Noceto condividiamo l’esigenza di fare crescere i prodotti dei propri vivai. Da quest’anno abbiamo in squadra Filippo Ferrarini, nocetano del sasso, che si aggiunge ad altri suoi compaesani che giocano per noi da alcuni anni come Farolini, Devodier e Gennari. Ferrarini è stato decretato man of the match nell’ottava di campionato disputata da noi contro la rugby Mogliano; gara che abbiamo vinto per 34-14. Sabato 16 dicembre ore 14.30 ci aspetta la semifinale di Coppa Italia contro San Donà alla Canalina di Reggio Emilia”.