Carlo Orlandi (Zebre): "Cerchiamo di migliorare il possesso palla"

“Dopo la sconfitta contro Gloucester le Zebre ripartono per migliorare l’efficacia nel possesso palla e per ridurre al minimo i margini di errore di un gioco che costruisce molte occasioni per fare punti ma che spesso vengo sprecate con imprecisione”. Queste le parole di Carlo Orlandi, da quest’anno aiuto allenatore di Bradley per quanto riguarda il reparto degli avanti bianco-neri. “I ragazzi sono sereni, il pubblico che viene ad assistere le nostre partite al Lanfranchi cresce di settimana in settimana. Vorrei che i quindici che scendono in campo abbiano due consegne: incrementare il piacere di giocare contro squadre blasonate e sfidare su più fronti il diretto avversario dimostrando l’attitudine ad essere cinici, ad essere ogni volta più precisi, in grado di finalizzare le azioni che vengono costruite per mettere in tasca tutti i punti che ci meritiamo”. A voler significare che l’alto livello sportivo non regala nulla e anzi l’abbassare la quantità di errori è la base per ottenere performance sempre più importanti, ovviamente gestendo al massimo il proprio possesso palla. Prossimo impegno per le Zebre la gara di ritorno contro Gloucester, seconda nel campionato inglese, fissata per sabato 16 dicembre ore 15.00 in Inghilterra al Kingsholm Stadium, prima delle due partite – il derby italiano di Pro14 - contro la Benetton Treviso.