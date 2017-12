“Sono soddisfatto, l’U18 Amatori Parma Rugby regina d’inverno”

Riccardo Piovan è da agosto l’allenatore dell’Under 18 dell’Amatori Parma Rugby. La squadra, che è composta da una trentina di elementi, sta disputando il campionato elités zonale che comprende le regioni: Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Il girone è composto da team storici del rugby italiano, oltre all’Amatori vi sono cinque squadre toscane tra cui Granducato (una recente franchigia livornese), Florentia, Prato, si prosegue con Perugia, Modena, Reggio Emilia, Romagna (Cesena). Riccardo traccia un primo bilancio della stagione in corso, dal momento che la fase di andata è terminata domenica 17 dicembre: “il lavoro fino ad ora svolto ci consente di chiudere l’anno solare primi distaccando di due punti Granducato (franchigia livornese) e Prato. Il successo fin ora raggiunto è frutto della qualità del lavoro svolto e dell’identità di questa squadra, fatta di giocatori del territorio, nati e cresciuti rugbysticamente all’Amatori; ragazzi che si conoscono dal mini rugby e sono diventati affiatati, giocano insieme da anni, sono attaccati alla maglia e ai valori della società in cui militano. Le dirette inseguitrici, molto attrezzate tecnicamente, non dispongono di un’identità simile, dal momento che sono infarcite di giocatori di accademie. Lo staff tecnico che ho il piacere di coordinare in questo progetto di crescita della squadra è costituito da: Antonio Grasso allenatore della mischia chiusa (con cui lo scorso anno ho allenato l’U16), Juan Pablo Berardo addetto alla linea dei 3/4, Tommaso Boni, centro delle Zebre e della nazionale, supporta Berardo ai 3/4 e incrementa le skills dei nostri giocatori, e Andrea Mazza preparatore fisico ed atletico”. Il 14 gennaio riprenderà il campionato U18 dei blu-celesti, che ora si limitano ad allenamenti prevalentemente di tipo fisico e a frequenza settimanale ridotta, fino a inizio 2018, quando si ritornerà a lavorare a pieno regime. L’intento è quello di mantenere il primato in classifica per staccare il pass alle fasi finali nazionali senza disputare match di barrage contro le seconde o migliori terze del girone centro- sud Italia.

Di seguito i nomi dei ragazzi che Piovan allena e sono “nel giro della nazionale” di categoria:

Giulio Bertaccini e Francesco Conti, Abdelaziz Islam, Balestrieri Lorenzo, Colombo Francesco, Fontana Matteo, Granieri Martin, Quintavalla Niko, Schianchi Luca.