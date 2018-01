Jacopo Sarto delle Zebre: "Mi piacerebbe giocare contro mio fratello e placcarlo duramente"

Video intervista a Jacopo Sarto terza flanker delle Zebre



Alla Cittadella del Rugby, sabato 6 gennaio alle 16,30 le Zebre se la vedranno con la fortissima realtà scozzese del Glasgow Warriors che in 12 partite di Guinness Pro 14 ha rimediato una sola sconfitta. Dall’estate 2016 l’ala Leonardo Sarto, classe 1992, ex delle Zebre e attualmente ala della nazionale italiana ha scelto i Warriors come squadra.

Il fratello Jacopo intervistato parla del match di sabato: “Spero di essere in campo per giocare e dare il mio contributo a Bradley e ai miei compagni. Mi piacerebbe giocare contro mio fratello. E gli auguro di non passarmi vicino, altrimenti anche se è più veloce di me, mi toccherà placcarlo duramente” scherza guascone la forte terza linea veronese, cresciuta rugbysticamente al Petrarca Padova. E prosegue : “Lo staff tecnico del nostro prossimo avversario, costituito da Dave Rennie, Jason O'Halloran, Kenny Murray, Jonathan Humphreys, Mike Blair, sta dando alla squadra un sistema di gioco efficace. Detto questo dopo le due batoste rimediate nel derby d’Italia contro i bianco verdi della Benetton Treviso, non temiamo nessuno tanto meno i Warriors, e lotteremo per riscattarci. Cerchiamo di migliorarci di settimana in settimana, per affrontare i successivi due impegni di coppa ed arrivare al 6 Nazioni 2018. I nomi dei 31 convocati dal ct O’Shea usciranno probabilmente martedì 09 gennaio”.

Se le Zebre rappresentano di fatto metà della nazionale italiana che scenderà in campo al Flaminio contro l’Inghilterra per la rassegna del prossimo 6 Nazioni, i Warriors costituiscono buona parte dell’ossatura della nazionale scozzese.