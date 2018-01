A Parma le Azzurre del rugby a 15 preparano la sfida contro l'Inghilterra Intervista

Epifania carica di lavoro e entusiasmo al Villa Ducale di Parma, sede da diversi mesi dei ritiri della Nazionale Italiana femminile di rugby a 15. Trentuno le atlete scelte dall'head coach Digiandomenico in questo raduno che si concluderà il 7 gennaio dopo 4 giorni di lavoro sia fisico che tecnico.

Per preparare il match tra meno di un mese contro la blasonata Inghilterra, vicecampione del mondo, nella prima giornata del 6 Nazioni 2018. Da sottolineare il fatto che la gara verrà disputata il 04 febbraio al Mirabello di Reggio Emilia. "La partita sarà dura fisicamente, il gruppo si sta rinnovando dal mondiale irlandese dello scorso agosto, ed oggi un terzo delle ragazze convocate sono esordienti" queste le parole del tecnico. Mentre Sara Barattin, pedina fondamentale della squadra, capitano a quota 77 caps afferma "io ed altre, le veterane in Azzurro, daremo una mano alle più giovani per costruire una squadra solida ed affrontare al massimo livello possibile gli impegni internazionali in programma nel 2018."