Duecento milioni di spettatori previsti in tutt il mondo, Stati Uniti incollati davanti alla televisione: domenica notte (lunedì ora italiana, alle 00:30) va in onda il Superbowl LII. Si affrontano i New England Patriots di Tom Brady (e l'head coach Bill Belichick) e i Philadelphia Eagles. Evento/partita che anche gli appassionati del football americano parmigiani seguiranno. Commentiamo la partita con Francesco Monaco, capo della redazione sportiva della Gazzetta di Parma.

La partita sarà trasmessa da Mediaset Premium, Italia 1 e Sky (Fox Sports).